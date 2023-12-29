48-летняя Ева Лонгория показала поклонникам лицо без макияжа

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория опубликовала серию фотографий и видео без макияжа, сообщает Zakon.kz.

Кадры были сделаны в разные дни декабря. 48-летняя актриса позировала в кресле в салоне красоты. Ева Лонгория отказалась от макияжа и показала естественную красоту. Волосы актрисы были убраны в специальную паровую шапку для быстрой сушки феном.





Как отмечает "Газета.ru", у знаменитости есть сын, Сантьяго Энрике пяти лет. Лонгория не прекращала заниматься спортом даже во время беременности, она практиковала йогу и легкую физическую нагрузку. А после родов актриса начала активно приводить себя в форму и показывала это в соцсетях. Звезда отмечала, что ее мотивирует отражение в зеркале, поэтому она не прекращает "пахать" в тренажерном зале.

Лонгория также строго следит за питанием и редко позволяет себе "запрещенку". Актриса неоднократно признавалась поклонникам, что склонна к полноте, поэтому ей приходится постоянно придерживаться диеты. А когда артистке хочется съесть что-то "вредное", она утоляет голод с помощью сырого миндаля, который всегда носит в сумке.

Отметим, что в ноябре Лонгория снялась в откровенной фотосессии.