Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

48-летняя Ева Лонгория показала поклонникам лицо без макияжа

актриса Фото: Instagram/evalongoria
Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория опубликовала серию фотографий и видео без макияжа, сообщает Zakon.kz.

Кадры были сделаны в разные дни декабря. 48-летняя актриса позировала в кресле в салоне красоты. Ева Лонгория отказалась от макияжа и показала естественную красоту. Волосы актрисы были убраны в специальную паровую шапку для быстрой сушки феном.


Как отмечает "Газета.ru", у знаменитости есть сын, Сантьяго Энрике пяти лет. Лонгория не прекращала заниматься спортом даже во время беременности, она практиковала йогу и легкую физическую нагрузку. А после родов актриса начала активно приводить себя в форму и показывала это в соцсетях. Звезда отмечала, что ее мотивирует отражение в зеркале, поэтому она не прекращает "пахать" в тренажерном зале.

Лонгория также строго следит за питанием и редко позволяет себе "запрещенку". Актриса неоднократно признавалась поклонникам, что склонна к полноте, поэтому ей приходится постоянно придерживаться диеты. А когда артистке хочется съесть что-то "вредное", она утоляет голод с помощью сырого миндаля, который всегда носит в сумке.

Отметим, что в ноябре Лонгория снялась в откровенной фотосессии.

Читайте также

ситуация в Украине
Ситуация в Украине: Польша обвинила РФ в нарушении воздушного пространства, Аргентина отказалась от БРИКС
Акула убила 15-летнего серфера у побережья Австралии
Акула убила 15-летнего серфера у побережья Австралии
Как выросло население Земли в 2023 году
Плюс две Польши: как выросло население Земли в 2023 году
Елена Беляева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Обвинение водителя в опьянении: как реагировать
Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Топ правовых тем 2023 года
Прибавка к пенсии, Нацфонд – детям, "отмена" налога на транспорт: правовые топ-события 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: