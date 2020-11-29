Горячие новости
Читайте также

Миру грозит новая эпидемия с высокой смертностью – и это не COVID

Врач считает, что человечеству серьезно угрожает грипп - "птичий" или "свиной".

Фото : Khampha.vn29 ноября 2020, 17:51

Миру грозит серьезная эпидемия с высоким уровнем смертности, предрек известный российский доктор Александр Мясников, сообщает zakon.kz.

В своем Telegram-канале он рассказал о важности разработки мер защиты из-за этой угрозы. При том, что коронавирус к ней не относится. Для предупреждения угрозы, нужно разрабатывать универсальную вакцину против гриппа.

Он считает, что человечеству серьезно угрожает именно грипп - "птичий" или "свиной".

Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! (Первая - переход от животных к человеку, вторая - от человека к человеку). В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг!, - поясняет Мясников.

По его мнению, если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления вакцины погибнут десятки миллионов людей, после чего призвал бросить силы ученых и средства на создание такой "универсальной" вакцины против гриппа.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты