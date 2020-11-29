Миру грозит новая эпидемия с высокой смертностью – и это не COVID

Врач считает, что человечеству серьезно угрожает грипп - "птичий" или "свиной".

Миру грозит серьезная эпидемия с высоким уровнем смертности, предрек известный российский доктор Александр Мясников, сообщает zakon.kz.

В своем Telegram-канале он рассказал о важности разработки мер защиты из-за этой угрозы. При том, что коронавирус к ней не относится. Для предупреждения угрозы, нужно разрабатывать универсальную вакцину против гриппа.

Он считает, что человечеству серьезно угрожает именно грипп - "птичий" или "свиной".

Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас! (Первая - переход от животных к человеку, вторая - от человека к человеку). В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг!, - поясняет Мясников.

По его мнению, если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления вакцины погибнут десятки миллионов людей, после чего призвал бросить силы ученых и средства на создание такой "универсальной" вакцины против гриппа.

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