Птичий грипп обнаружили у свиней в США, что вызывает опасения относительно угрозы для человека

У свиньи на ферме в Орегоне (США) обнаружили птичий грипп. Это первый случай обнаружения вируса у американских свиней, что вызывает опасения относительно того, что птичий грипп может стать угрозой для человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, инфицирование произошло на ферме в округе Крук, в центре штата, где разные животные делят воду и содержатся вместе. На прошлой неделе вирус был обнаружен у домашней птицы на ферме, а тестирование на этой неделе показало, что заразилась одна из пяти свиней на ферме.

Ферма была помещена на карантин, и все пять свиней были умерщвлены, чтобы можно было провести дополнительное тестирование. Это не коммерческая ферма, и представители сельского хозяйства США заявили, что нет никаких опасений относительно безопасности поставок свинины в страну.

Однако обнаружение птичьего гриппа у свиньи вызывает опасения, что вирус может стать трамплином к более серьезной угрозе для людей, считает Дженнифер Нуццо, исследователь пандемий из Университета Брауна.

Свиньи могут быть инфицированы несколькими типами гриппа, и животные могут играть роль в создании птичьих вирусов, лучше адаптированных к людям, объяснила она. Пандемия гриппа H1N1 2009 года имела свиное происхождение, отметила Нуццо.

Ранее американские ученые из Университета штата Огайо выявили элемент, за счет которого вирусное семейство артеривирусов может передаваться от животных людям.

