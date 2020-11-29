Не только от старости – названа причина смерти Шона Коннери

В распоряжении журналистов оказалось свидетельство о смерти актера.

Британский актер Шон Коннери скончался из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности в сочетании с возрастом и аритмией, сообщает zakon.kz.

Причины смерти звезды стали известны порталу TMZ, в распоряжении которого оказалось свидетельство о смерти.

В документе сказано, что смерть актера наступила в из-за "пневмонии - дыхательной недостаточности, пожилого возраста и фибрилляции предсердий".

По словам жены актера Мишелин Рокбрюн, он скончался во сне в своем доме на Багамах в окружении семьи. Ему было 90 лет.

Шон Коннери ушел из жизни в возрасте 90 лет. Как рассказал его сын, он "некоторое время был нездоров".

Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбург в Шотландии. Актер снялся более чем в 90 фильмах, среди них семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где Коннери исполнил главную роль – Джеймса Бонда. Он также лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".

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