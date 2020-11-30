Врача Марадоны подозревают в убийстве футболиста

Врача обвинили в рамках дела, по которому выясняются обстоятельства смерти Марадоны.

Личному врачу Диего Марадоны Леопольдо Луке предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве легендарного футболиста, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Аргентинские власти начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил недавно умершего футболиста Диего Марадону. Прокуратура проверяет версию, что его смерть могла стать результатом халатности медика.

Аргентинский телеканал Todo Noticias сообщает, что врачу уже предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, однако эти сведения официально не подтверждены.

Сам врач провел пресс-конференцию, во время которой со слезами на глазах заявил, что сделал все возможное для спасения жизни Марадоны.

Сотрудники прокуратуры Аргентины провели обыски в доме и частной клинике Луке, пытаясь собрать доказательства по делу и установить, не было ли в действиях врача халатности.

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