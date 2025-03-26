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Спорт

Сын Марадоны открыто заявил об убийстве своего отца

Футбол Обвинение Убийство, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 18:00 Фото: Instagram/maradona
Уже вторую неделю в Аргентине идет судебный процесс по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Один из сыновей знаменитого игрока обвинил врачей в смерти своего отца, сообщает Zakon.kz.

Как передает RMC Sport, Диего Армандо Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Официальной причиной смерти чемпиона мира 1986 год названа остановка сердца.

С этим вердиктом не согласились близкие легендарной "десятки" сборной Аргентины, которые уверены в умышленном убийстве футболиста.   

"Его убили, это настолько очевидно, они не лечили его должным образом и не сделали ничего, чтобы его спасти. Не могу смириться с тем, чего врачи не сделали. Уверен и докажем факт халатности. После многих лет судебных разбирательств и кражи денег мой отец оказался им выгоден только после своей смерти. Почему? Я не знаю". Диего Армандо Марадона-младший

Сейчас семеро медицинских работников предстали перед судом по обвинению в убийстве путем оставления пациента без присмотра. Если вина специалистов будет доказана, то им грозит от 8 до 25 лет тюремного срока.

"У меня просто нет другого вывода, как не обвинять этих людей. Если бы его лечили как следует, он мог бы сейчас сидеть здесь". Диего Армандо Марадона-младший

Ожидается, что судебный процесс по делу о смерти Марадоны продлится до лета 2026 года. В суд будут приглашены около сотни свидетелей.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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