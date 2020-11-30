В Казахстан посылают все меньше денег

До этого четыре года подряд наблюдался рост объема транзакций.

Объем международных переводов в Казахстан после четырехлетнего роста сократился сразу на 21%, передает zakon.kz.

Ranking.kz сообщает, что объем денег, полученных казахстанцами из-за рубежа с помощью систем денежных переводов (СДП), за январь–сентябрь 2020 года составил 205,1 млрд тенге — сразу на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого четыре года подряд наблюдался рост объема транзакций.

Более двух третей объема средств приходит в Казахстан всего из четырех стран. Лидирует Россия: оттуда перевели 57 млрд тенге, при этом это почти в два раза меньше прошлогоднего показателя.

Следом идут Южная Корея (38,2 млрд тенге, минус 22,1%), Кыргызстан (24,4 млрд тенге, плюс 17,1%) и Узбекистан (22 млрд тенге, минус 2,3%).

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