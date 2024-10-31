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Законодательство РК

Из Казахстана в Россию стали отправлять все меньше денег

тенге на калькуляторе, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:41 Фото: Zakon.kz
Объем переводов, отправленных через системы международных денежных переводов, в сентябре составил 140,5 тыс. транзакций на сумму 67,1 млрд. тенге. По сравнению с августом 2024 года наблюдается снижение количества переводов на 26% и снижение объема операций на 15,7%, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Национального банка РК, наблюдается сильное снижение переводов из Казахстана в зарубежные страны.

По объему отправленных денег из Казахстана лидируют:

  • Узбекистан – 22,8 млрд тенге (доля от общей суммы – 35,7%),
  • Россия – 14,3 млрд тенге (22,5%),
  • Турция – 13 млрд тенге (20,3%),
  • Грузия – 3,8 млрд тенге (6%),
  • Китай –2,8 млрд тенге (4,3%).

Характерно, что в сентябре 2024 года в Россию из Казахстана было отправлено 14,3 млрд тенге. Это на 25% меньше, чем в августе и на 33% меньше, чем в октябре 2023 года.

Основная доля отправленных переводов проводилась в долларах США (доля от общего количества отправленных переводов 45,3%, доля от общего объема отправленных переводов 68,3%) и в казахстанских тенге (36,5% и 21,0%, соответственно).

Переводы за рубеж, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:41

Переводы за рубеж. Фото: nationalbank.kz

В сентябре 2024 года в Казахстан из-за рубежа было направлено 55,9 тыс. транзакций на сумму 18,5 млрд тенге. В сравнении с августом 2024 года количество полученных денежных переводов снизилось на 6,1%, объем операций снизился на 7,5%.

По объему полученных денег из-за рубежа лидируют:

  • Россия – 4,4 млрд тенге (доля от общей суммы – 24,1%),
  • США – 2,7 млрд тенге (14,9%),
  • Узбекистан – 1,9 млрд тенге (10,4%),
  • Турция– 1,87 млрд тенге (10,1%),
  • Республика Корея – 1,8 млрд. тенге (9,8%).
Переводы из-за рубежа, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:41

Переводы из-за рубежа. Фото: nationalbank.kz

Основная доля полученных из-за рубежа переводов денег проводилась в долларах США (доля от общего количества полученных переводов 45,5%, доля от общего объема полученных переводов 62,3%) и казахстанских тенге (26,6% и 17,3%, соответственно).

Ранее мы сообщили, что только из Алматы с начала 2024 года вывезли свыше 3,7 млн задекларированных долларов США.

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