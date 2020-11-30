Уйти с госслужбы, чтобы заняться овцеводством

Арман Камалбек из Алматинской области посвятил свою жизнь семейному делу.

Старшее поколение семьи Армана Камалбека из села Отеген-батыр Алматинской области долгие годы занималось животноводством. Спустя время молодой человек, работавший на госслужбе, решил посвятил свою жизнь семейному делу, передает zakon.kz.

Первые сто овец породы меринос выделила бабушка, чтобы внук встал на ноги. Поначалу скот приходилось пасти самому - некому было доверить свою небольшую отару.

В 2007 году я получил в аренду участок в 300 га, построил домик для чабанов, контейнер для хранения кормов и сена, сарай, навес. Чтобы бизнес был рентабельным, нужно было увеличить поголовье хотя бы до 300, а денег не было, - говорит фермер.

И тогда Арман оформил кредит в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства на 7,8 млн тенге под 6 %. Закрыв его через четыре года, получил еще один - на 12 млн тенге, тоже на закуп скота.

Начинать было сложно: не хватало рабочих рук, были потери - то волки загрызли, то соседские собаки ягнят унесли. Но из-за пандемии люди стали возвращаться в село.

Сейчас в хозяйстве трудятся два чабана, в летний период нанимает до десяти работников. Зарплата у чабанов - 150 тысяч тенге на двоих, плюс ежегодная премия в виде 10 % от приплода.

Сейчас у него порядка 400 овец. Барашков сдает, маточное поголовье сохраняет, планирует заключить договор с мясокомбинатом. Для обеспечения электроэнергией государство выделило солнечную батарею. Во время окота сам фермер с супругой живет на жайляу – за животными нужен уход.

В этом году Арман построил дом, куда семья с тремя детьми планирует переехать в ближайшее время.

По словам директора алматинского филиала Фонда Андрея Луканина, большинство займов идут на развитие животноводства. В целом, в области по Программе "Енбек" выдано более тысячи кредитов на сумму 5,5 миллиардов тенге.

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