Назначен новый глава Департамента Агентства по делам госслужбы Алматинской области

В Алматинской области назначили нового руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Алматинской области, им стал Нурсултан Сейдалиев.

Он родился в 1989 году. Является выпускником Казахского национального университета им. аль-Фараби и Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

"В своей карьере он прошел через несколько ключевых этапов. С 2011 по 2012 год работал в Департаменте юстиции Кызылординской области, затем в Управлении юстиции Кармакшинского района. В 2014 году возглавил отдел по работе с молодежью в Управлении по вопросам молодежной политики Кызылординской области, а позже работал в разных государственных структурах региона, включая должности, связанные с внутренней политикой и борьбой с коррупцией", – сообщили в акимате.

С 2020 года Сейдалиев работал в Агентстве РК по делам государственной службы, где занимал различные позиции, включая эксперта по профилактике этических правонарушений и помощника председателя агентства.

До назначения на текущую должность он был заместителем руководителя Департамента и заведующим секретариатом Совета по этике Агентства по городу Алматы.

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