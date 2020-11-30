Стала известна победительница Мисс Алматы 2020

Конкурс Мисс Алматы-2020 войдет в Казахстанскую книгу рекордов как самый продолжительный конкурс красоты (10 месяцев).

Жюри конкурса красоты и таланта Мисс Алматы назвало обладательницу титула по итогам 2020 года, передает zakon.kz.

В этом году из-за пандемии конкурс продлился 10 месяцев вместо привычных трех. Во время карантина некоторые конкурсы проводились онлайн. В ноябре состоялся творческий конкурс в режиме телесъемки и предфинал в формате театральной постановки, по итогам которого определились 6 девушек, из числа которых жюри и выбирало обладательницу главного титула.

В ходе финала, состоявшегося на Кок-Тобе, девушки в вечерних платьях продефилировали по подиуму, также члены жюри задали им вопросы по знанию Алматы, казахстанских государственных символов и праздников.

Далее жюри отправилось на совещание. В ходе голосования стали известны имена победительницы и вице-мисс. Принцип голосования: 1 член жюри имеет один голос. В случае равенства голосов решающее слово у председателя жюри Совета Сеитова, в этом году к этой мере прибегать не пришлось.

Ваш покорный слуга был также в составе жюри, и должен сообщить, что мнение жюри разделилось, голоса отдавались за 4 из 6 участниц, вошедших в финал. В итоге больше всего голосов и титул Мисс Алматы-2020 получила Асият Исембаева. Она набрала 8 голосов. Еще 2 финалистки получили суммарно 9 голосов (4 голоса за Амиру Скак, 3 голоса за Салтанат Нурпеисову и 2 за Александру Розанову).

Новоиспеченной Мисс Алматы 20 лет, она учится на факультете журналистики, в юности училась в хореографическом училище имени Селезнева.

Остальным вошедшим в Топ-6 по согласованию с дирекцией Мисс Казахстан вручены титулы вице-мисс Алматы. По словам главы оргкомитета Мисс Алматы Совета Сеитова, такое решение принято в связи с проведением конкурса в период пандемии. Все вице-мисс равны по статусу. Звания вице-мисс удостоены Амира Скак, Салтанат Нурпеисова, Александра Розанова, Юлия Беркович и Валерия Сорокотяга.

На сайте Мисс Казахстан свои заявки оставили более 3 тыс. человек. По оценкам организаторов, на кастинг в Алматы пришли свыше 500 человек, из них в итоге номера и возможность пройти на встречу с жюри получили 264 девушки. Многие отсеивались на стадии регистрации, поскольку не подходили по росту либо возрасту – по правилам, участвовать в кастинге на Мисс Алматы 2020 могут незамужние девушки в возрасте от 18 до 25 лет, ростом выше 170 см, с гражданством Казахстана, не состоявшие в браке ранее и в настоящее время, без детей, без судимости. Далее начался карантин, и на Мисс Алматы стали думать над продолжением конкурса в формате онлайн.

По итогам нескольких туров к апрелю на конкурсе осталось 23 участницы, на данный момент к началу подготовки к показу творческого номера на проекте было 19 красавиц. В ходе репетиций творческого этапа 3 финалистки приняли решение пропустить этот год и воспользоваться правом, по которому можно сообщить о желании в этом году не участвовать до решения жюри и автоматически получить приглашение стать финалисткой в следующем году. Причины у каждой были разные: из-за работы, сложностей с местом жительства, некоторые девушки просто оценили свои возможности в данный момент и решили за год подготовиться лучше.

После творческого этапа из 16 оставшихся на конкурсе участниц на следующий этап жюри пропустило 11 девушек, а после предфинала (дефиле и визитка) на конкурсе и осталось 6 участниц.

Конкурс Мисс Алматы-2020 войдет в Казахстанскую книгу рекордов, как самый продолжительный конкурс красоты (10 месяцев).

Альберт Ахметов

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