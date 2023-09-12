Стала известна победительница "Мисс Алматы-2023"

Ежегодный конкурс красоты и таланта подошел к своему феерическому завершению. Девушки выступили на грандиозном финальном шоу, где решением жюри и зрительским голосованием титул "Мисс Алматы-2023" был присвоен Наталье Петри, сообщает Zakon.kz.

На сцену к "Мисс Алматы-2023" вышла член жюри, финалистка конкурса "Мисс Алматы-2022" Томирис Заир, которая торжественно поздравила Наталью Петри и передала свои полномочия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Под аплодисменты зрителей и членов жюри победительнице надели переходящую корону и наградили ценными призами.

Фото: Zakon.kz

Победительницу конкурса поздравил основатель КВН Казахстана, эксперт общественного совета города Алматы и председатель организационного комитета конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы" Совет Сеитов. От него красавица получила букет и искренние пожелания дальнейших успехов и скорейшего достижения всех поставленных целей.

Фото: Zakon.kz

Три конкурсантки – Мадина Альмуханова (I Vice Miss Almaty), Айша Найрамбет, Аяна Нуркасымова – получили почетный титул вице-мисс. Победительницей в номинации People Choice, по мнению читателей сайта Zakon.kz, где проходило голосование по этой категории финалисток, стала Мадина Альмуханова.

Фото: Zakon.kz

Следующих участниц наградили по отдельным специальным девяти номинациям:

Etno Diva – Айлин Хамидова

Lady Congeniality – Айша Найрамбет

Media Person – Аружан Мамбетәлі Fashion Model – Аяна Нуркасымова

Sport Diva – Виктория Титова Fashion Style – Мадина Альмуханова

Qazaq Aruy – Назерке Әлімбекова Ayauly Aru – Наталья Петри

Talent Performance – Сая Турсынбекова

Фото: Zakon.kz

"Мисс Алматы-2023" – это самое ожидаемое событие года в индустрии красоты и моды в Алматы. Целью проведения ежегодного конкурса стало развитие современного эстетического вкуса в национальных традициях культуры и самосознания.

В финальном конкурсе перед собравшимися за титул самой красивой девушки Алматы боролись девять участниц: Айлин Хамидова, Айша Нарымби, Аружан Мамбетәлі, Аяна Нуркасымова, Виктория Титова, Мадина Альмуханова, Назерке Әлімбекова, Наталья Петри и Сая Турсынбекова. Девушки, пройдя все этапы соревнований, блистали на шоу талантами, вокальными и танцевальными способностями.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Очаровательные финалистки представили вниманию зрителей следующие выступления: приветствие, своего рода визитную карточку участницы, дефиле в национальных костюмах, выход в вечерних нарядах, а также творческий номер.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Стремясь занять призовое место, девушки самостоятельно придумали творческие номера, подбирая образ и аксессуары. Подготовка проходила в течение нескольких недель – они усиленно работали на репетициях, посещая дефиле, занимаясь с преподавателями.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz На сцене конкурсантки играли на национальных инструментах, танцевали под знаменитые композиции, исполняли народные танцы и песни. Одна из участниц представила потрясающий балетный номер. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Грации и артистизму конкурсанток аплодировали стоя.

Участниц оценивали члены жюри – известные личности и представители разных профессиональных сфер: дизайнеры, руководители рекламных агентств, общественные деятели, представители шоу-бизнеса и СМИ, а также высокие гости конкурса. В их числе: заслуженный деятель Казахстана, главный эксперт "Мисс Алматы" Андрей Ткаченко, директор регионального конкурса и таланта "Мисс Алматы" Лилия Баймуратова, модельер и член Евразийского союза дизайнеров Раушан Ануарбекова, руководитель рекламного агентства Art East Ирина Гончарова. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Кроме того, поддерживали и оценивали девушек руководитель Казахстанской Медиа Академии Гульбахор Хасанова, основатель салона вечерних платьев Dress Angel Рафаэль Харун-задэ, дизайнер из Кыргызстана Арзубек VONAMA, генеральный директор девелопментской компании The Ultimate Visionary Group, эксперт Общественного совета города Алматы Дмитрий Лактюшин.

Фото: Zakon.kz

Также в составе жюри были президент национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" Айдай Исаеева, "Мисс Алматы-2022", "Вице Мисс Казахстан-2022", "Мисс Вселенная Казахстан -2023 года" Томирис Заир, руководитель и основатель студии танцев и детского творчества Юлия Ким, fashion фотограф Данил Олейник, дизайнер, кастинг директор конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы" Индира Маханова, основательница Дома Высокой моды KURALAI, чье творчество было отмечено дирекциями международных конкурсов красоты "Мисс Мира-2003", "Мисс Вселенная- 2006", Куралай Нуркадилова, генеральный партнер национального конкурса красоты "Мисс Казахстан", основатель Международного холдинга Sun Group Александр Орлов, эксперт Международной ассоциации парикмахерского искусства, главный стилист "Мисс Алматы" Эльмира Бекпатшаева, шеф-редактор казахстанского интернет- издания Zakon.kz Бауржан Апсеитов.

Фото: Zakon.kz