При каких заболеваниях переводят на более легкую работу

При этом временный перевод работника на более легкую работу по состоянию здоровья осуществляется в зависимости от профессии, тяжести течения и осложнений заболевания.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 24 ноября 2020 года утвердил правила временного перевода на более легкую работу по состоянию

здоровья на срок, передает zakon.kz.

Так, основанием для временного перевода работника на более легкую работу по состоянию здоровья являются:

- производственная и бытовая травма;

- профессиональное заболевание или иные повреждения здоровья, полученные в связи с исполнением трудовых обязанностей;

- тяжелая болезнь (онкологические заболевания);

- перенесенные операции;

- беременность и роды;

- уход за ребенком до 3-х лет.

Временный перевод работника на более легкую работу по состоянию здоровья работодателем осуществляется на основании медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии ( ВКК) по утвержденной форме с оформлением заключения ВКК о соответствии или несоответствии состояния здоровья работника к выполняемой работе и наличии у него противопоказаний к труду.

При этом временный перевод работника на более легкую работу по состоянию здоровья осуществляется в зависимости от профессии (специальности), тяжести течения и осложнений заболевания.

Для того работник подает заявление на имя работодателя на временный перевод на более легкую работу по состоянию здоровья на основании заключения ВКК.

Работодатель предлагает перевод на легкий труд и в случае согласия работника издает приказ о временном переводе.

Данные о состоянии здоровья, указанные в заключении ВКК, заносятся в медицинскую карту амбулаторного пациента.

Как отмечается, трудовые споры работников по вопросам временного перевода на более легкую работу по состоянию здоровья рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (27 ноября).

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