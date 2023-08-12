Какие овощи полезны для здоровья легких

Ученые из Копенгагена выяснили какие овощи принесут здоровье легким и помогут предотвратить астматические синдромы, сообщает Zakon.kz.

Как показало исследование, употребление в пищу зеленых листовых овощей станет крайне полезным для здоровья легких, говорят ученые. Так как в таких продуктах высокое содержание витамина К, пишет DailyMail.

"Согласно новому исследованию, люди с низким уровнем витамина К в крови чаще имеют плохую функцию легких и говорят, что страдают от астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и хрипов", – сообщает издание.

Ученые отмечают, что наибольшее содержание витамина К есть в брокколи, шпинате, капусте, злаках и растительных маслах. Витамин К играет роль в свертывании крови и, таким образом, помогает организму заживлять раны, однако о его роли в здоровье легких стало известно не так давно.

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