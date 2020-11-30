Стало известно состояние ребенка из самолета, вернувшегося в Актау
Малышу еще нет и полугода. У него диагностировали острую двустороннюю внебольничную пневмонию.
Фото : Pixabay30 ноября 2020, 14:24
Стало известно состояние маленького пассажира самолета, летевшего в Стамбул из Актау, передает zakon.kz.
Во время полета малышу, которому нет и шести месяцев, стало плохо. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Актау, откуда поступил вызов на пульт дежурного Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.
Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно доставила малыша в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу, где совместно осмотрен дежурным реаниматологом в приемном покое и госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. После осмотра врачи поставили диагноз: Острая двусторонняя внебольничная пневмония, тяжелое течение. ОДН 2 ст. ОССН 1-2 ст. Фебрильные судороги. Состояние ребенка при поступлении крайне тяжелое, сразу подключен к аппарату ИВЛ, - сообщили в Управлении здравоохранения Мангистауской области.
По словам родителей, в самолете у ребенка отмечались судороги. В настоящее время несмотря на проводимые реанимационные мероприятия состояние ребенка критическое, нестабильное с частыми судорогами.
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