В органах Ерлан Жанабаев работает более 17 лет.

Уже тремя героическими поступками отличился полицейский в Нур-Султане. На этот раз он спас из огня мужчину в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

29 ноября в обеденное время в 13.00 часов в участковый пункт полиции УП-24 района "Сарыарка" к участковому инспектору полиции Ерлану Жанабаеву прибежали взволнованные жители общежития, находящегося рядом с полицейским участком по улице Дукенулы. Граждане сообщили, что в одной из комнат общежития произошло возгорание. Капитан полиции Ерлан Жанабаев, не раздумывая, побежал на место происшествия. В это время другие жильцы сообщили о пожаре на канал "102" и в пожарную часть, - сообщили в пресс-службе ДП г. Нур-Султана.

В пятиэтажном общежитии из комнаты на 4 этаже, которая была внутри заперта, исходил едкий запах дыма, который уже распространился по коридору и жег глаза и горло. Большую трудность представила закрытая железная дверь. По прибытию пожарных спасатели вскрыли дверь, в которую первым ринулся Ерлан Жанабаев. Он обнаружил на пороге комнаты мужчину без сознания. Вместе с сотрудником ДЧС они вынесли человека на свежий воздух, который не подавал признаков жизни. Ерлан Жанабаев начал обтирать лицо мужчины снегом и принялся реанимировать его, делая искусственное дыхание. Пострадавший начал дышать. Затем на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказался мужчина 1978 года рождения. Остальные жильцы, около 80 человек, были эвакуированы. Причины возгорания устанавливаются.

Я был на своем административном участке, и так получилось, что я оказался гораздо ближе к месту происшествия, не раздумывая ни минуты, бросился на помощь. Я сделал человеку искусственное дыхание и он задышал. Но героем я себя не считаю, это мой долг, - говорит капитан полиции Ерлан Жанабаев.

Примечательно, что сам полицейский о своем геройском поступке никому не сообщил, посчитав его незначительным.

Напомним, Ерлан Жанабаев в начале февраля, выполняя плановый обход своего административного участка, он заметил над строением общежития по улице Орлыколь густой дым. Забежав в здание, он принялся эвакуировать людей, среди которых были пожилые и дети.

Другой случай произошел в этом же общежитии по улице Дукенулы. Тогда полицейский спас двух малолетних детей: трехлетнюю девочку и годовалого ребенка, которые остались одни дома запертые, когда захлопнулась дверь. Растерянная мать обратилась в ближайший пункт полиции. Капитан полиции Ерлан Жанабаев, услышав о произошедшем, незамедлительно бросился на помощь. Через окно четвертого этажа ему удалось спуститься в комнату на третьем этаже, где находились дети, и открыть дверь.

В органах Ерлан Жанабаев работает более 17 лет.

В текущем году Ерлан Жанабаев получил государственную награду за отвагу при исполнении служебного долга медаль "Ерлігі үшін".

Такие сотрудники являются примером для молодого поколения. За этот год он совершил три отважных поступка, сохранив не одну человеческую жизнь, - сказал начальник Департамента полиции Ержан Саденов.

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