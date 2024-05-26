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О героическом поступке полицейских, которые спасли детей, рассказали в МВД

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 14:57 Фото: коллаж
Инцидент, который мог закончиться трагически, произошел в ночь на 24 мая. Полицейские, которые сопровождали два микроавтобуса с детьми, направлявшимися домой после отдыха в летних лагерях, сумели предотвратить столкновение с фурой, сообщает Zakon.kz.

По словам командира батальона патрульной полиции Азамата Ахметова, два микроавтобуса выехали из Бурабайского района днем 23 мая. В двух микроавтобусах находились 22 ребенка, которые направлялись домой в город Есиль. Для обеспечения безопасности школьников колонну сопровождали сотрудники 4-го взвода областного батальона Буркут Алшинбаев и Рыспек Кабдрашев.

Около 02:00 ночи, двигаясь по трассе Екатеринбург – Астана на территории Жаксынского района, патрульный экипаж заметил двигающийся по встречной полосе большегруз.

Полицейские подавали водителю сигнал фарами и специальным устройством, однако фура продолжала движение. Как оказалось позже, у транспортного средства произошла поломка и водитель не мог справиться с управлением.

"Понимая, что позади едут дети, патрульный экипаж был готов принять смертельный удар на себя. К счастью, в последнее мгновение водителю большегруза удалось взять управление под контроль и свернуть в сторону, однако столкновения избежать не удалось: прицеп фуры "зацепил" патрульное авто и причинил механические повреждения", – говорится на информационном портале МВД.


По словам полицейского, профессионализм проявили и водители микроавтобусов: они на протяжении всего пути следования держали установленную дистанцию, а увидев аварийную ситуацию, постепенно съехали на обочину трассы. Полицейские отметили, что на принятие решения оставались считанные секунды.

"Мы должны были принять удар на себя, для этого мы и сопровождаем детей", – приводят слова Алшинбаева в МВД.

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