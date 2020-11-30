"Действенный шаг" - СМК о создании Международного центра нефтегазового машиностроения

Это станет дополнительной поддержкой отечественных товаропроизводителей.

Председатель Правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев высказался о создании в стране Международного центра развития нефтегазового машиностроения, передает zakon.kz.

Мейрам Пшембаев отметил, данное решение станет дополнительной поддержкой отечественных товаропроизводителей.

Создание Центра станет действенным шагом в поддержке казахстанских производителей нефтегазового машиностроения по производству высокотехнологичной продукции для насыщения потребности не только международных нефтегазовых операторов, но и обеспечит выход на экспорт, что коррелирует с поручениями, озвученными в Послании Президента Республики Казахстан, - заявил он.

Мейрам Пшембаев добавил, что успешная деятельность Международного центра нефтегазового машиностроения будет зависеть от слаженной работы всех заинтересованных сторон.

Союз машиностроителей Казахстана готов оказать полное содействие работе данного Центра во благо развития и процветания экономики Казахстана, - заверил Пшембаев.

Напомним, сегодня в Правительстве было подписано соглашение о создании Международного центра развития нефтегазового машиностроения. В церемонии подписания соглашения принял участие заместитель Премьер-Министра Роман Скляр.

Документ подписали министр энергетики Нурлан Ногаев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, председатель правления ОЮЛ "Союз машиностроителей Казахстана" Мейрам Пшембаев, генеральный директор ТОО "PSA" Бекет Избастин, руководители проектов Карачаганак Петролиум Оперейтинг (КПО) Эдвин Блом, Норт Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК) Ричард Хоув и Тенгизшевройл (ТШО) Имер Боннер.

Цель работы Центра заключается в локализации производства товаров для нефтегазовой отрасли Казахстана путем открытия новых промышленных предприятий и сервисных центров, содействия инвестиционной деятельности. Центр будет финансироваться операторами нефтегазовых проектов и работать на некоммерческой основе.

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