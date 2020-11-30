Какие бывают елочные игрушки

Они могут рассказать историю своего времени.

С приближением Нового года мы все хотим ощутить незабываемую сказочную атмосферу этого неповторимого праздника. Елочные игрушки – один из главных его атрибутов наравне с елкой. Корреспондент zakon.kz предлагает окунуться в историю и получше узнать, чем украшали хвойную красавицу в прошлые века.

Меньше месяца осталось до наступления Нового, 2021 года. Но уже сейчас хочется ощутить настроение предстоящего праздника. Мы предлагаем не просто погрузиться в волшебство, но и по елочным игрушкам разного времени отследить развитие целых культур и государств.

Первые елочные игрушки датируются 18-м веком. Хотя, канонические правила украшения «рождественского дерева» появились намного раньше. Согласно им, верхушку должна была украшать «Вифлеемская звезда», «яблоки» (ныне это шары) были символом библейского «запретного плода», горящие свечи (огоньки-гирлянды) ― суть жертвенности Христовой. Конечно, сегодня эти толкования отошли на второй план, и мы все украшаем новогодние елки просто для создания праздничной атмосферы.

В 1848 году в немецком городке Лауш в Тюрингии были изготовлены первые елочные шары. Их делали из цветного или прозрачного стекла, покрывали изнутри слоем свинца, а снаружи украшали блёстками. С каждым годом придумывались всё новые виды «дизайна», как бы сказали сегодня, рождественских шариков. А в 1867 году в Лауше открыли газовый завод. С помощью газовых горелок с пламенем очень высокой температуры стеклодувы смогли изготавливать тонкостенные шары любых размеров.

Но не только шарами украшали елки в то время. Игрушки 19 века отличаются некоей таинственностью. Самые старые елочные игрушки выполнены в викторианском стиле и датируются концом 19-началом 20 века.

Они сделаны из картона, бумаги и ваты. Мы видим, что определенное влияние на создателей елочных игрушек оказала религия: на игрушках изображены ангелочки и различные религиозные сюжеты. Не обошлось без изображения животных, пейзажей. Особенно пугающей выглядит крестик с клоуном, очень похожим на Джокера.

Эта елка выполнена в том же стиле.

Переносимся в 1970е годы в Советский Союз.

Для уюта можно было приобрести игрушки «Малютка» для маленьких елок.

Здесь уже привычные нам игрушки в форме шишек, снеговичков и шариков.

Возвращаемся в Германию 1930-х годов. Тогда в этой стране украшали елки такими игрушками из ваты в виде зверушек.

Немецкие наборы из прожекторов и гирлянды, советские наборы 1940-1950 х годов "Сказки" также впечатляют и могут много расск4азать о своей эпохе.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в Советском Союзе люди также хотели праздника, и несмотря на трудные военные времена, украшали свои дома. Игрушки и лампочки-гирлянды тогда делали из отходов производства на Московском заводе кабелей.

В 1940-1960е годы в Германии и Чехии были популярны тканевые игрушки из синели. Обычно изображали либо принцесс, либо различных зверушек.

Вогнуты елочные стеклянные шары, разного рода Санта-Клаусы, выполненные из стекла, также пользовались популярностью в Чехии и Германии.

Особенно интересными можно назвать елочные игрушки на морскую тему.

И, конечно, вот такие «вкусные» елочные игрушки. Жаль, их нельзя съесть…

Хозяйкой всей этой замечательной коллекции, выставленной в Центральном выставочном зале ГМИ имени Кастеева, является Светлана Крупко. Это лишь 1/10 часть ее коллекции.

У меня был в детстве двухэтажный набор немецких игрушек, лаушевский. Игрушки с семьи шли, я видела в детстве. Меня это захватило и сейчас у меня большая коллекция. Муж и сын поддерживают меня в этом вопросе и помогают в приобретении. Да, это дорогое занятие, но не сразу все покупается, а в течение 10-15 лет, - сказала Светлана.

Сейчас коллекционеры покупают игрушки в основном через интернет, но не обходится и без личных связей, покупок за границей лично. К примеру, Светлане присылает игрушки знакомая из Германии, которая в свою очередь, приобретает их в антикварном магазине. Многие из них уникальные, существуют в единственном экземпляре. Коллекционер призналась, что лишь 90% доставленных по почте игрушек приходит целыми, случаются поломки.

Любовь к Новому году у человека рождается в детстве и остается с ним на всю жизнь. От того, как мы с вами, будучи родителями, сможем подарить нашим детям новогоднюю сказку, зависит их вера в чудо. И заодно, приобретая елочные игрушки разных лет, мы с вами сможем сохранить живую историю своего времени.

Альберт Ахметов

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