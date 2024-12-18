Мишура и елочные игрушки могут быть опасны для жизни
У здоровых, продолжает она, не страдающих аллергией, никаких проявлений не возникнет.
Чаще всего, как уточнила специалист в разговоре с изданием "Москва 24", могут быть симптомы со стороны органов дыхания: аллергический ринит, реже – конъюнктивит. Или могут быть высыпания на коже.
Ринит проявляется заложенностью носа с обильными слизистыми выделениями и приступами чихания. Если присоединяются симптомы аллергического трахеита, может быть приступообразный кашель.
"У страдающих бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к пылевым клещам и другим бытовым аллергенам, например на домашних животных, это может проявляться как в виде аллергического ринита, так и бронхиальной астмы".Надежда Логина
Специалист посоветовала регулярно убирать пыль с мишуры и елочных украшений.
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