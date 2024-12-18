Мишура и елочные игрушки могут быть опасны для жизни

Кандидат медицинских наук Надежда Логина предупреждает о риске аллергии из-за пыльной мишуры и елочных игрушек. По ее словам, нежелательная реакция может появиться у людей с повышенной чувствительностью к бытовой пыли и пылевым клещам, сообщает Zakon.kz.

У здоровых, продолжает она, не страдающих аллергией, никаких проявлений не возникнет.

Чаще всего, как уточнила специалист в разговоре с изданием "Москва 24", могут быть симптомы со стороны органов дыхания: аллергический ринит, реже – конъюнктивит. Или могут быть высыпания на коже.

Ринит проявляется заложенностью носа с обильными слизистыми выделениями и приступами чихания. Если присоединяются симптомы аллергического трахеита, может быть приступообразный кашель.

"У страдающих бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к пылевым клещам и другим бытовым аллергенам, например на домашних животных, это может проявляться как в виде аллергического ринита, так и бронхиальной астмы". Надежда Логина

Специалист посоветовала регулярно убирать пыль с мишуры и елочных украшений.

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