Более тысячи казахстанцев получили тюремный срок за терроризм и экстремизм

За последние 9 лет в Казахстане совершены 16 актов насильственного экстремизма.

С казахстанских интернет-ресурсов удалено более 25 тысяч противоправных материалов, ограничен доступ к более чем 13 тысячам материалов, в которых содержалась пропаганда идеологии терроризма и религиозного экстремизма, сообщает zakon.kz.

Эти данные были озвучены на прошедшей сегодня онлайн пресс-конференции с участием ряда консультантов-экспертов во главе с председателем Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержана Нукежанова.

Для помощи казахстанцам, попавшим под влияние деструктивных религиозных течений или оказавшимися в трудной жизненной ситуации из-за проблем религиозного характера, был запущен проект "Горячая линия 114".

За три месяца на горячую линию поступило более трех тысяч обращений, из них 600 по вопросам религии. На вопросы отвечали квалифицированные специалисты, том в числе адвокаты, психологи, участник спецоперации "Жусан", юристы, теологи.

Ежедневно операторы принимали от 20 до 40 обращений. Специалисты разбирали каждый индивидуальный случай, слушали реальные истории людей, попавших в трудную ситуацию из-за незнания многих положений своей веры. Чаще всего поступали вопросы на такие темы, как роль религии в воспитании детей, брак и традиции в исламе, отношение религии к нерелигиозным людям. Особенно популярным запросом стало выполнение религиозных обрядов в условиях пандемии коронавируса. Некоторые истории были связаны с влиянием деструктивных течений на близких родственников обратившихся.

Согласно данным Министерства информации и общественного развития, с начала прошлого года в рекомендательном порядке собственниками и администраторами интернет-ресурсов было удалено более 25 тысяч противоправных материалов, ограничен доступ к более чем 13 тысячам материалов, в которых содержалась пропаганда идеологии терроризма и религиозного экстремизма.

За последние 9 лет в Казахстане совершены 16 актов насильственного экстремизма, более 500 граждан присоединились к террористическим движениям в Сирии и Ираке, около 100 из них погибло. Более тысяч казахстанцев получили тюремный срок за терроризм и экстремизм. Последний показатель стабильно растет в течение последних пяти лет.

По данным антитеррористического центра Республики Казахстан, по состоянию на конец 2019 года, в Казахстане проживало свыше 20 тысяч последователей деструктивных религиозных идеологий.

Торгын Нурсеитова

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