Терроризм и экстремизм в Казахстане: более 60 человек получили большие тюремные сроки

В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) 15 июля 2025 года рассказали об осужденных религиозных радикалах, сообщает Zakon.kz.

Так, в Шымкенте признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7,5 годам лишения свободы один из жителей города.

"В рамках расследованного КНБ уголовного дела установлено, что он призывал к насилию против мирных граждан", – сказано в сообщении.

А в Астане к 8 годам лишения свободы приговорили иностранца, который на территории Казахстана занимался пропагандой терроризма и вербовкой лиц в экстремистские группировки.

Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено более 60 человек, в том числе три иностранных гражданина.

В июне 2025-го в КНБ рассказали о других казахстанцах, осужденных за такие же преступления.