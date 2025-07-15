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Общество

Терроризм и экстремизм в Казахстане: более 60 человек получили большие тюремные сроки

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 11:19 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) 15 июля 2025 года рассказали об осужденных религиозных радикалах, сообщает Zakon.kz.

Так, в Шымкенте признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7,5 годам лишения свободы один из жителей города.

"В рамках расследованного КНБ уголовного дела установлено, что он призывал к насилию против мирных граждан", – сказано в сообщении.

А в Астане к 8 годам лишения свободы приговорили иностранца, который на территории Казахстана занимался пропагандой терроризма и вербовкой лиц в экстремистские группировки.

Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено более 60 человек, в том числе три иностранных гражданина.

В июне 2025-го в КНБ рассказали о других казахстанцах, осужденных за такие же преступления.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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