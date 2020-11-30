Верховный суд Кыргызстана отменил приговор Атамбаеву

Экс-президент Кыргызстана был приговорен к 11 годами лишения свободы.

Судебная коллегия Верховного суда отменила приговор экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.

Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Также отменены приговоры в отношении других трех осужденных по этому делу.

Напомним, 23 июня первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаев

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