Верховный суд Кыргызстана отменил приговор Атамбаеву
Экс-президент Кыргызстана был приговорен к 11 годами лишения свободы.
Фото : 24.kg30 ноября 2020, 18:38
Судебная коллегия Верховного суда отменила приговор экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.
Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Также отменены приговоры в отношении других трех осужденных по этому делу.
Напомним, 23 июня первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаев
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