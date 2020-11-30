Из Казахстана в Россию пытались вывезти запрещенные грузы на 70 млн тенге
Также пытались провезти авто, находящееся в угоне.
Департамент пограничной службы КНБ рассказал о незаконных попытках провезти медицинские средства через границу Казахстана, передает zakon.kz.
23 ноября 2020 года Департаментом ПС КНБ РК по Западно-Казахстанской области в автомобильном пункте пропуска "Сырым" пресечен вывоз медицинских защитных костюмов – 3 100 штук на общую сумму – 1 550 000 тенге.
24 ноября 2020 года в Костанайской области в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" задержано автотранспортное средство ООО "АВТО-ТЕК" РФ, где под почтовым грузом были спрятаны противочумные костюмы в количестве - 600 штук на общую сумму – 7 750 000 тенге.
28 ноября в пункте пропуска "Сырым" выявлена автомашина марки "DATSUN ON-DO", находящаяся в угоне на территории Российской Федерации.
Автомобиль перевозился в кузове эвакуатора марки "ГАЗель" под управлением гражданина РК и следовавшего в направлении из РФ в РК.
29 ноября в пункте пропуска "Аят" на территории Костанайской области в ходе досмотра автомобиля марки "ГАЗель", следовавшего по маршруту "Алматы-Челябинск", обнаружены коробки с медикаментами различных наименований (91 наименование), маски защитные – 2640 шт. и перчатки медицинские – 1700 шт., общим весом около 1000 кг.
Незаконный груз был укрыт за ящиками с оборудованием. Оценочная стоимость задержанных товаров составляет около 45 000 000 тенге.
30 ноября в пункте пропуска "Сырым" обнаружены и задержаны пульсоксиметры в количестве 800 штук на сумму 12 000 000 тенге. Груз пытался вывезти из страны гражданин РК.
Задержанные груз и транспортные средства переданы сотрудникам уполномоченных государственных органов.
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