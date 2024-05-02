Майнинговую ферму за 230 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию

Из Костанайской области в Россию пытались незаконно вывезти майнинговую ферму, сообщает Zakon.kz.

Попытку незаконного вывоза оборудования для майнинга криптовалют стоимостью более 230 млн тенге пресекли сотрудники Департамента госдоходов по Костанайской области на АПП "Кайрак".

"В ноябре 2023 года ТОО "А", зарегистрированное в Казахстане, пыталось вывезти 640 серверов. По данному факту возбуждено административное дело по статье 463 КоАП РК, которое завершено в настоящее время. По решению суда весь груз конфискован в доход государства и наложен административный штраф в размере 25 МРП", – сообщила 2 мая пресс-служба ДГД по Костанайской области.

В ведомстве напомнили, что согласно нормам закона "О контроле специфических товаров", провоз специфических товаров без соответствующих разрешительных документов запрещен.

В марте 2024 года мы писали о том, что астанчанин заработал на обмене криптовалюты почти 400 млн тенге и получил реальный срок.