Главы иностранных государств поздравляют Назарбаева с Днем Первого Президента

На имя Назарбаева поступила корреспонденция от глав иностранных государств, экс-президентов, бывших глав правительств и политических деятелей.

На имя Нурсултана Назарбаева поступила корреспонденция от глав иностранных государств, экс-президентов, бывших глав правительств и политических деятелей, представителей бизнеса стран дальнего и ближнего зарубежья, сообщает zakon.kz.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев пожелал Елбасы крепкого здоровья, счастья и больших успехов в его деятельности во благо страны, а братскому народу Казахстана – мира, благополучия, устойчивого развития и процветания.

День Первого Президента – это исторический выбор многонационального народа Казахстана, уникальный символ мира и стабильности, единства и согласия нации. Вы заслужили большое уважение и признание как лидер страны, основоположник эффективных реформ, приведших к беспрецедентным достижениям суверенного Казахстана, автор признанных мировым сообществом глобальных инициатив, опытный и известный политик, самоотверженный руководитель, считающий своим священным долгом служение своему народу и Родине, - пишет Ш.Мирзиеев.

66-й Государственный секретарь США Кондолиза Райс в своем поздравлении подчеркнула особую роль Елбасы в поступательном развитии Казахстана.

Первый Президент США Джордж Вашингтон знал, как сделать американские ценности фундаментом того, что мы будем делать в будущем. И это именно то, что Вы сделали для Вашей прекрасной страны – Казахстана. Начиная от таких Ваших решений, как отказ от ядерного оружия и возведения необыкновенной столицы до Вашего решения об осуществлении мирного транзита власти, - говорится в телеграмме.

В своем поздравительном адресе экс-Президент Турецкой Республики Абдулла Гюль отметил вклад Первого Президента Казахстана в становлении молодого государства и укреплении международного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Я уверен, что у казахского народа светлое и яркое будущее. Казахстан занимает особое место в тюркском мире. Желаю процветания казахско-турецким отношениям, - говорится в телеграмме.

Бывший Премьер-Министр Великобритании Тони Блэр отметил важную роль Первого Президента Казахстана в истории независимости страны.

Успех и стабильность страны в немалой степени обусловлены лидерством Президента Назарбаева. Несмотря на все те вызовы и реформы, которые ожидают Казахстан в будущем, в настоящий момент страна может с уверенностью смотреть в будущее, - написал Т.Блэр.

Теплые слова пожелания и поддержки Нурсултану Назарбаеву также адресовали экс-президент Республики Эстония Арнольд Рюйтель, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, бывший Генеральный секретарь ООН, президент Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун, первый президент ЕБРР Жак Аттали, бывший глава Правительства Испании Хосе Мария Аснар, бывший Премьер-Министр Италии Романо Проди, бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, бывший Государственный секретарь США Колин Пауэлл, заместитель председателя конференции руководителей главных иудейских организаций Малькольм Хенлайнн, экс-председатель правления и генеральный директор компании «Chevron Corporation» Кен Дерр.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!