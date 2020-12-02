Голливудская звезда объявила себя трансгендером

Эллен Пейдж совершила каминг-аут и просит называть ее Эллиотом.

Актриса Эллен Пейдж объявила, что позиционирует себя трансгенером. Она взяла имя Эллиот и теперь просит обращаться к себе как к небинарной личности — "он/они", сообщает zakon.kz.

Эллиот Пейдж объявил о своем решении в Instagram.

Мне нравится то, что я трансгендерный. И мне нравится, что я квир. И чем больше я держу углубляюсь в себя, тем больше я мечтаю, тем больше мое сердце растет, и чем больше я процветаю. Для всех трансгендеров, которые каждый день сталкиваются с домогательствами, ненавистью к себе, жестоким обращением и угрозой насилия: я вижу вас, я люблю вас, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы измениться этот мир к лучшему, - пишет актриса/актер.

В своем заявлении Эллиот Пейдж сказал поклонникам, что ему приятно наконец-то приблизиться к полному единению с самим собой. Также актер выразил поддержку транс-сообществу и обратился к политикам, криминализирующим медицинскую помощь трансгендерам и отрицающим их право на жизнь, заявив о "крови на их руках".

Эллен Пейдж известна ролями в фильмах "Начало", "Джуно", а также по серии фильмов "Люди X" и сериалу "Академия Амбрелла". Кроме того, она сыграла главную героиню видеоигры Beyond: Two Souls

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