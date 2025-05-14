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Мир

Умерла звезда голливудских фильмов ужасов

в США умер известный аллигатор, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 22:05 Фото: pixabay
В американском штате Колорадо умер аллигатор Моррис, известный по съемкам в голливудских фильмах, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, 290-килограммовая кинозвезда жила на ферме аллигаторов Джея Янга. Он рассказал, что около недели назад Моррис стал странно себя вести: не обращал внимание на сотрудников фермы и не ел.

"Он был счастлив здесь, и он умер от старости... Но это часть жизни. Все, что живет, должно умереть", – рассказал владелец фермы.

Согласно данным издания, Морриса нашли, когда ему было около 10-20 лет, на заднем дворе в Лос-Анджелесе. Его незаконно держали в качестве домашнего животного. Тогда аллигатора отвезли к единственному жителю города, у которого было разрешение на содержание таких рептилий. Он работал в киноиндустрии, поэтому вскоре завлек туда и Морриса. На момент гибели аллигатору было более 80 лет.

Аллигатор снимался в кино и участвовал в телевизионных шоу с 1975 года. В его фильмографии – "Счастливчик Гилмор", "Аллигатор", "Аллигатор 2: Мутация", "Интервью с вампиром", "Стиратель" и "Доктор Дулиттл 2". После 2006 года аллигатор "вышел на пенсию" и все это время жил на ферме в Колорадо. Из Морриса планируют сделать чучело.

Ранее необычную человеческую привычку заметили ученые у шимпанзе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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