В Уральске открылся медицинский центр

На церемонии открытия объекта с приветственной речью выступил аким города.

В честь Дня Первого Президента Республики Казахстан в Уральске открылась семейная медицинская клиника "Батыс Авигип", сообщает zakon.kz.

Поликлиника площадью 296 квадратных метров предоставляет профилактические и клинико-лабораторные услуги, такие как первичная медико-санитарная помощь, прием терапевта, выезд на дом, динамический мониторинг социально значимых заболеваний, наблюдение за беременными и родильницами.

На церемонии открытия объекта с приветственной речью выступил аким Уральска Абат Шыныбеков, который отметил, что важным рычагом развития страны является здоровье населения.

Медицинский центр, который открылся к Дню Первого Президента - это большой подарок для жителей города. Отрадно, что в Уральске растет количество медучреждений, которые работают над улучшением здоровья населения. В нынешней ситуацией в связи с пандемии в мире важно усилить медицинское обслуживание. Сегодня врачи и все медработники борются с эпидемией. Со своей стороны, мы должны строго соблюдать санитарные требования и карантинные ограничения, - сказал аким.

Абат Абаевич выразил уверенность в том, что коллектив центра будет соответствовать требованиям населения и пожелал им успехов в работе.

Заслуженный педагог Казахстана, поэт, педагог Узильдик Елубаева также поздравила с открытием клиники "Батыс Авигип" и выразила свои наилучшие пожелания.

Аким областного центра и ветеран-педагог Тлек Ергарин перерезали традиционную красную ленту медицинского центра.

После церемонии открытия гости осмотрели новую клинику и ознакомились с ее работой.

В Уральске также в честь праздника прошел онлайн-концерт с участием артистов ДК Молодежи. Каждый житель города мог через социальные сети послушать заслужанных артистов и посмотреть концертные номера городских и областных ансамблей.

А вечером прошло открытие нового зимнего сезона на коньках, который проходил под открытым небом на искусственном водоеме. На мероприятии присутствал аким Уральска Абат Шыныбеков, который поздравил всех присутствующий с праздником и пожелал здоровья и успехов.

Стоит отметить, что в целях соблюдения санитарных норм в связи с ограничительными мерами и недопущения массового скопления людей, в этом году во многих районах города откроются катки под открытым небом.

Всего в Уральске планируют залить 40 катков . Сюда войдут коробки, которые установлены во многих дворах, спортивные площадки школ, а также ледовые площадки появится в поселках Зачаганск и Деркул.

На сегодняшний день определяется подрядчик, который будет заниматься именно дворовыми катками. На эти цели выделено из бюджета 2.7 млн тенге.

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