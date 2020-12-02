В каких случаях психбольных не отправят на лечение в медучреждения

Так, наличие шизофрении - не повод отправиться в психиатрическую больницу.

Министр здравоохранения РК подписал приказ от 25 ноября 2020 года "О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья", передает zakon.kz.





В частности, утвержден Перечень медицинских противопоказаний, имеющихся у лиц с психическими, поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, в отношении которых не применяется направление в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья.

Так, в Перечень вошли заболевания:

- Туберкулез;

- Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;

- Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);

- Последствия инфестационных и паразитарных болезней;

- Злокачественные новообразования;

- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;

- Психические расстройства и расстройства поведения:

Деменция

Органический амнестический синдром, не обусловленный алкоголем или другими психоактивными веществами

Органический галлюциноз

Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство

Другие органические расстройства личности и поведения вследствие заболевания, повреждения и дисфункции головного мозга

Шизофрения - все формы с непрерывным и приступообразно прогредиентным типом течения, (со стабильным) дефектом личности

Маниакальный эпизод с психотическими симптомами

Тяжелый депрессивный эпизод с психотическими симптомами

Легкая, умеренная и тяжелая умственная отсталость.

- Болезни нервной системы, системы кровообращения;

- Болезни глаз, органов дыхания;

- Болезни органов пищеварения, мочеполовой системы;

- Травмы и отравления.

Кроме того, утверждены правила динамического наблюдения, а также прекращения динамического наблюдения за лицами с психическими, поведенческими расстройствами; правила проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения; порядок медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройствами половой идентификации; правила прохождения поддерживающего лечения лиц, подвергавшихся принудительному лечению после выписки из организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья, кроме выписанных по постановлению суда как излечившиеся досрочно.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (30 ноября).

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