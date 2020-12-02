В каких случаях психбольных не отправят на лечение в медучреждения
Так, наличие шизофрении - не повод отправиться в психиатрическую больницу.
Министр здравоохранения РК подписал приказ от 25 ноября 2020 года "О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья", передает zakon.kz.
В частности, утвержден Перечень медицинских противопоказаний, имеющихся у лиц с психическими, поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, в отношении которых не применяется направление в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья.
Так, в Перечень вошли заболевания:
- Туберкулез;
- Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
- Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
- Последствия инфестационных и паразитарных болезней;
- Злокачественные новообразования;
- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- Психические расстройства и расстройства поведения:
Деменция
Органический амнестический синдром, не обусловленный алкоголем или другими психоактивными веществами
Органический галлюциноз
Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство
Другие органические расстройства личности и поведения вследствие заболевания, повреждения и дисфункции головного мозга
Шизофрения - все формы с непрерывным и приступообразно прогредиентным типом течения, (со стабильным) дефектом личности
Маниакальный эпизод с психотическими симптомами
Тяжелый депрессивный эпизод с психотическими симптомами
Легкая, умеренная и тяжелая умственная отсталость.
- Болезни нервной системы, системы кровообращения;
- Болезни глаз, органов дыхания;
- Болезни органов пищеварения, мочеполовой системы;
- Травмы и отравления.
Кроме того, утверждены правила динамического наблюдения, а также прекращения динамического наблюдения за лицами с психическими, поведенческими расстройствами; правила проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения; порядок медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройствами половой идентификации; правила прохождения поддерживающего лечения лиц, подвергавшихся принудительному лечению после выписки из организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья, кроме выписанных по постановлению суда как излечившиеся досрочно.
Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (30 ноября).
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