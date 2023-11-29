Телефонного террориста отправили на психиатрическое лечение в Атырау

Жителя Атырау, который сообщил о заложенной в одной из городских школ бомбе, направили на лечение в психиатрическую больницу. У мужчины диагностировали шизофрению, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области 29 ноября, 27-летний житель регионального центра позвонил в полицию и заявил, что в одной из городских школ якобы заложена бомба. На место немедленно выехали сотрудники полиции и экстренных служб. Никакого взрывного устройства в школе не обнаружили.

В отношении телефонного террориста начали расследование, но отвечать за действия мужчины пришлось его матери. Женщина объяснила, что он страдает психическим расстройством. В тот день, когда житель Атырау позвонил в полицию, он как раз выписался из больницы, и его состояние ухудшилось. Более того, он уже попадал в похожую ситуацию ранее.

"Заключение судебно-психиатрической экспертизы подтвердило, что гражданин страдает хроническим психическим расстройством – параноидальной шизофренией непрерывного типа с постоянным дефектом", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Подозреваемого освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Ранее сообщалось, что медик с шизофренией работал в детском лагере в Жетысуской области.