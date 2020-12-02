Первое интервью Мисс Алматы 2020 Асият Исембаевой: Кто она?

Сейчас Мисс Алматы – это конкурс красоты и таланта, у нас действительно, помимо модельных, было много интеллектуальных, творческих туров, а также мероприятия, где человек показывает, как он относится к окружению.

В понедельник стали известны итоги конкурса Мисс Алматы 2020 года. Корону победительницы и право участвовать на Мисс Казахстан получила 20-летняя Асият Исембаева. Кроме того, председатель Совета попечителей конкурса красоты и таланта Мисс Алматы, руководитель Алматинского городского филиала Общенационального движения против коррупции "Жанару" Канат Ускенов вручил победительнице новенький iphone 12. В свою очередь, как нам стало известно, корона не серийного выпуска, по заказу сделана в США. Корреспондент zakon.kz и по совместительству член жюри конкурса одним из первых взял интервью у новоиспеченной победительницы и узнал немало интересного о самой красивой девушке Алматы.

- Какие у вас были первые эмоции, когда только объявили о том, что вы стали Мисс Алматы 2020?

- Все было, как во сне. Сначала я не верила. Стояла на сцене и думала: "Не ослышалась ли?". Потом пережила взрыв радостных эмоций внутри. После этого я еле сдерживала слезы, чтобы не заплакать. Было очень приятно осознавать, что наконец-то я дошла до финишной прямой.

- Конкурс шел рекордные 10 месяцев, из-за пандемии. Что вам дал этот конкурс? Какие изменения в своем характере, поведении произошли за это время, чему научились?

- Я получила большой опыт во всех турах, познакомилась со многими людьми, пережила яркие эмоции, выплеск адреналина. В ходе конкурсных мероприятий, экологических акций нам довелось побывать в степях, проходили через пески. Это было очень интересно и в то же время закаляло всех нас, участниц, делало нас увереннее, сильнее и терпеливее.

Лично я научилась быть более уверенной в себе, "находить себя", скажем так, в большой компании, находить общий язык с разными людьми. Мне было очень интересно познакомиться с людьми из разных сфер, с которыми, может быть, не встретилась, если бы не конкурс, будь это журналисты, модели, спортсмены-представители единоборств. Перед финалом мы ходили на мастер-класс по джиу-джитсу, это было очень интересно, увлекательно. В моей жизни особое место занял спорт. Ранее я занималась только танцами, а потом забросила, думала – все, но нет, это было только начало. Я сейчас буду еще больше раскрывать себя, работать над собой, большие возможности приобрела.

- Приходилось ли ранее участвовать в подобных конкурсах?

- Я училась в казахской школе. Во время обучения я 2 раза, в 8 и 9 классах участвовала во внутришкольных конкурсах. Один из них – конкурс творческих номеров, другой - Кыз сыны, конкурсе красоты, где нужно было себя показать, дефилировать в платьях.

- Мы знаем, что в вашей биографии есть место балету. Расскажите об этом подробнее

- Действительно, я училась в алматинском Хореографическом училище имени Селезнева. Я всегда была активным, энергичным, гибким ребенком, нужно было куда-то тратить эту энергию. Считаю, что ребенку нужно находить хобби, которое ему будет интересно. Меня тогда много что интересовало, но танцы в тот момент меня привлекали еще сильнее. Поэтому меня туда отправили, мне там очень нравилось, любила танцевать. Можно сказать, раскрылась еще в 12 лет, когда только поступила в Хореографическое училище. Мне помогли раскрыться педагоги. Мой первый преподаватель – Светлана Магнитовна, это человек, который заметил меня, мой потенциал, мои умения танцевать, и можно сказать, что из маленького, неуверенного ребенка она помогла меня вырасти в человека очень открытого, разговорчивого, уверенного в себе. Это было очень важно и ценно для меня еще с детства. Я до сих пор люблю танцы, Училище, люблю вспоминать эти моменты.

Но в то же время я не видела себя в танцах, в балете, знала, что балериной точно не буду. Мне нравится общаться с людьми в разговоре, а не через движения, хотела больше разговаривать с людьми, снимать видео, быть активной, видела себя больше в телевидении. Я всегда думала, что стану репортером, напишу книгу, буду ведущей и как на "Шоу Эллен Дедженерес" сидеть в студии и разговаривать с большими людьми. Я решила, что нужно потихоньку начинать двигаться именно к этой цели, потому что именно этого я хочу. Из Училища ушла, как только поступила в колледж на специальность "Маркетинг" и на данный момент успешно закончила его. Тогда я знала, что высшее образование получу в сфере журналистики. Сейчас учусь на 1 курсе в Московском международном университете по специальности "журналистика". Я поступила в январе 2020 года, когда конкурс только начинался, началась и учеба. У него нет филиала в Алматы, он функционирует только в Москве. Сейчас обучение идет дистанционно, диплом хотела бы защитить в Москве.

- Сейчас вы стали Мисс Алматы. Как-то по-другому себя ощущаете внутренне?

- В первый день у меня было состояние эйфории, я не могла поверить. Но на следующее утро я убедилась, что это – не сон, и понимаю, какая на мне лежит ответственность, поскольку я представляю большой город. За моей спиной очень много девушек, начиная с тех, кто участвовал на кастинге, и заканчивая 5 финалистками. Я, можно сказать, тот человек, который будет представлять девушек Алматы на больших конкурсах, и я чувствую большую ответственность.

- Когда вы шли на кастинг Мисс Алматы, задумывались, какими качествами должна обладать победительница?

- Мисс Алматы, на мой взгляд, должна быть женственной, доброй, коммуникабельной, уметь находить общий язык со всеми, вести здоровый образ жизни, примером для подражания для всех девочек, подростков, девушек. Быть уверенной, активной, доброй, относиться ко всему хорошо и быть сильной.

- Признайтесь, из перечисленных вами качеств что у вас лично хорошо развито, а над чем еще нужно поработать?

-Думаю, я - очень дружелюбная, у меня легко получается находить общий язык с разными людьми. Хотя мы и были конкурентками, на конкурсе сдружилась с девочками - другими участницами, мы постоянно общались, я их всех очень люблю. И они меня все поддерживали. Даже не прошедшие в финал девушки мне писали, поддерживали, это очень важно.

А насчет слабых сторон пока не могу ничего сказать. Но мне бы хотелось работать над собой во всем, будь это спорт, чтение, правильное формирование мыслей или что-то другое.

- Задумывались над тем, с какой миссией будете нести корону Мисс Алматы?

-В ходе конкурса мы, участницы Мисс Алматы, участвовали во множестве социальных проектов как волонтеры, а также в экологических проектах. 2021 год в Казахстане предложили объявить годом экологии, и на мой взгляд, это очень важный акцент. Мой младший брат волонтер, у меня из-за не хватало времени на активную волонтерскую деятельность, но я всегда поддерживаю его, по возможности помогаю знакомым, детским домам. Мы с друзьями ходили, оказывали помощь. Считаю, что нужно быть добрее к людям.

- Как вы думаете, насколько для победительницы важна красота в таких конкурсах, как Мисс Алматы?

- Сейчас Мисс Алматы – это конкурс красоты и таланта, у нас действительно, помимо модельных, было много интеллектуальных, творческих туров, а также мероприятия, где человек показывает, как он относится к окружению – не только к людям, но и к природе. Считаю, что это очень важно, правильно, что сейчас обращают внимание не только на внешнюю красоту, но и на человеческие качества.

- У Мисс Алматы очень насыщенный график – интервью, социальные проекты, фотосессии. Вы готовы, что ближайший год ваш график будет очень насыщенный?

- Да, я готова и уверена, что справлюсь. Мне очень нравится это, буду выкладываться на все 100%. Я всегда все делаю с душой, поэтому не сомневаюсь в успехе.

Альберт Ахметов

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