Астанчанка заявила, что помогала казахстанским звездам покупать наркотики

Она утверждает, что попала под суд из-за провокации.

В Сети появилось письмо девушки, попавшей под суд за сбыт наркотиков. В нем она заявляет, что помогала звездам казахстанской эстрады покупать наркотики, а поймали ее после устроенной наркополицейскими провокации. В ДП Нур-Султана эту информацию опровергли, передает zakon.kz.

В письме, появившемся в telegram-канале Kozachkov offside, девушка по имени Гаухар пишет, что занималась потреблением наркотиков но не сбывала их.

Я по просьбе певцов: .... (прим.: имена артистов редакция не указывает, так как официально их причастность к покупке наркотиков не подтверждена) забирала купленные ими закладки или их деньги переотправляла продавцам, то есть помогала этим певцам в приобретении, а не сбывала кому-либо, - написала она.

Далее она сообщила, что в очередной раз к ней обратились от имени одного из певцов, но это оказался "провокатор" из ДП Нур-Султана, ее задержали и сейчас судят за сбыт наркотиков. Но девушка настаивает на том, что виновна только в употреблении наркотиков.

Адвокат Гаухар Габиден Букенов в facebook написал:

"Моя подзащитная 20-летняя девушка из простой аульной семьи Гаухар (приехавшая в столицу и начавшая употреблять "клубные" синтетические наркотики, для веселья в ночных клубах, что она не отрицала и сожалеет) жила сама по себе и никого, как говорится, не трогала (не сбывала), – пока вы сами, Департамент полиции, не решили якобы приобрести у нее наркотики, "постучавшись" в ее жизнь от имени одного из указанных ею в суде знакомых-известных отечественных "звезд" шоу-бизнеса, с коими она и потребляла. Т.е., войдя путем "взлома", в ее доверие (как она могла отказать, если обратились от ТАКИХ людей?). А это на всех языках, во всем мире называется – ПРОВОКАЦИЯ. Она указывала про этих людей и в ходе следствия, но их вы тронуть – побоялись. Если Департамент полиции – на основании ч. 3 ст. 6 УК (закон, устанавливающий наказуемость деяния, обратной силы не имеет) – считает, что уголовная ответственность за "Провокацию преступлений" на них, сотрудников УБН, не распространяется, поскольку они спровоцировали девушку на "сбыт" в июне 2020 года, тогда как ответственность за такую провокацию введена позже (с 18.10.2020 г.), – то это вовсе не означает, что и совершенная ими провокация сохраняет силу, поскольку, как верна указанная часть 3 статьи 6 УК, то так же и верна часть 1 этой же статьи 6 о том, что закон, устраняющий преступность деяния, имеет обратную силу. Поскольку с 18 октября 2020 г. "подстава" УБН квалифицируется как "Провокация преступления", то, соответственно, она имеет обратную силу в части устранения преступности деяния, вмененного моей подзащитной. Наконец, согласно хронологии, Гаухар сначала получает на свою каспи-карточку деньги от провокатора, а потом эти деньги отправляет продавцу наркотиков ( т.е., совершает покупку наркотиков – на деньги провокатора), и потом полученные наркотики передает провокатору. А это даже чисто логически (т.е., не только юридически) – содействие в приобретении, а не сбыт".

В свою очередь, в пресс-службе ДП Нур-Султана опровергают заявления адвоката и его подзащитной.

В полиции заявляют, что эта информация, ставшая доступной для большого количества пользователей сети, не соответствует действительности.

Уголовное дело, возбужденное 18 мая т.г. по факту незаконного хранения и сбыта наркотиков в отношении гражданки "Гаухар", было санкционировано специализированным межрайонным уголовным судом, и в обязательном порядке изучено на предмет его законности надзорным управлением столичной прокуратуры. Далее при проведении санкционированных оперативных мероприятий 22 июня 2020 года сотрудниками УПН ДП за сбыт наркотиков "мефедрон" весом 4 грамма задержана гражданка "Гаухар", у которой в ходе обыска личных вещей так же изъято наркотическое средство "мефедрон", весом около 4 грамм, - сообщили в ДП.

В полиции сообщили, что во время досудебного расследования задержанная в присутствии своего адвоката вину в совершении наркопреступлений признала полностью.

Письменных заявлений в отношении упомянутых в обращении звезд казахстанской эстрады о их причастности к незаконному обороту наркотиков от задержанной "Гаухар" не поступало. Данное обращение адвоката Габидена Букенова, с привлечением общественности, является не более чем "необоснованным способом защиты его клиента", - резюмируют в полиции.

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