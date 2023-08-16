Астанчанка заявила, что ее опоили наркотиком во время знакомства

В полицию Астаны с заявлением обратилась молодая девушка. Она сообщила о том, что малоизнакомый мужчина подмешал наркотическое вещество в ее кофе, сообщает Zakon.kz.

При проведении следственных действий было установлено, что девушка через социальные сети познакомилась с парнем. Молодые люди решили встретиться и продолжить общение.



"После чашечки кофе девушка не помнила дальнейшие действия. Стражи порядка задержали 33-летнего жителя города". Пресс-служба ДП города Астаны

Проводится расследование. Назначены экспертизы.

"Встречаясь с малознакомыми людьми, позаботьтесь о том, чтобы ваши друзья или родственники знали, с кем вы, где и в течение какого времени будете там находиться. Берегите себя и своих близких", – подытожили в полиции.

Отметим, что в апреле в Астане накрыли крупный наркоканал.