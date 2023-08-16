Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Астанчанка заявила, что ее опоили наркотиком во время знакомства

девушку опоили Фото: pixabay
В полицию Астаны с заявлением обратилась молодая девушка. Она сообщила о том, что малоизнакомый мужчина подмешал наркотическое вещество в ее кофе, сообщает Zakon.kz.

При проведении следственных действий было установлено, что девушка через социальные сети познакомилась с парнем. Молодые люди решили встретиться и продолжить общение.

"После чашечки кофе девушка не помнила дальнейшие действия. Стражи порядка задержали 33-летнего жителя города".Пресс-служба ДП города Астаны

Проводится расследование. Назначены экспертизы.

"Встречаясь с малознакомыми людьми, позаботьтесь о том, чтобы ваши друзья или родственники знали, с кем вы, где и в течение какого времени будете там находиться. Берегите себя и своих близких", – подытожили в полиции.

Отметим, что в апреле в Астане накрыли крупный наркоканал.

Читайте также

Грабители из Уральска украли сейф, в котором лежало 30 тыс. тенге

Двух человек спасли на озере Балхаш

Шестилетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Атырау

Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления