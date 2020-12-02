Сильный мороз ожидается в Казахстане
Вероятность шторма 85-90%.
Фото : pixabay.com2 декабря 2020, 17:56
Штормовое предупреждение объявлено 3 декабря в трех областях Казахстана, сообщает zakon.kz.
В Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Также ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95 %.
В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.
В Мангистауской области на севере ночью ожидается сильный мороз до 20°С. Вероятность шторма 85-90%.
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