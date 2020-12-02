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Сильный мороз ожидается в Казахстане 

Вероятность шторма 85-90%.

Фото : pixabay.com2 декабря 2020, 17:56

Штормовое предупреждение объявлено 3 декабря в трех областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Также ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.

В Мангистауской области на севере ночью ожидается сильный мороз до 20°С. Вероятность шторма 85-90%.


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