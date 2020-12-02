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Жители Карабаха покидают и жгут свои дома

Местные жители разбирали дома, грузили строительные материалы, доски, мебель и животных, а затем вывозили их в сторону Еревана.

Фото : Reuters2 декабря 2020, 17:58

Жители районов Нагорного Карабаха, переданных Азербайджану, выселяются из домов и поджигают их, передает zakon.kz.

Покидающие города и села Карабаха люди забирают с собой скот, вещи, а оставленное жилье поджигают, пишет Рамблер.

Такую картину наблюдал корреспондент EADaily, побывавший в Лачинском районе, переданном под контроль Азербайджана.

10 ноября было подписано соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Армения согласилась на передачу Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.

1 декабря президент Азербайджана заявил о переходе Лачинского района под контроль Баку. Вечером 30 ноября в Бердзоре (Лачине) проходила эвакуация. Местные жители разбирали дома, грузили строительные материалы, доски, мебель и животных, а затем вывозили их в сторону Еревана. Те, кто уезжал, поджигали дома, чтобы они не достались азербайджанцам.

Один из местных жителей по имени Каро рассказал, что "был на войне, но территории были сданы без боя", и он больше не вернется в Нагорный Карабах. Он сжег свой дом и магазин.


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