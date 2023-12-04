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Покидали дома в панике: землетрясение произошло в Турции

Землетрясение произошло на северо-западе Турции Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 5.1 произошло на северо-западе Турции. Местные жители в панике покидали дома, опасаясь более сильных толчков, сообщает Zakon.kz.

По сообщению ABC News, на северо-западе Турции 4 декабря зафиксировали "умеренно сильное" землетрясение магнитудой 5.1. Из-за подземных толчков население города Гемлик начало в панике покидать дома.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции подтвердило, что землетрясение произошло в северо-западной провинции Бурса в 10:42 по местному времени (13:42 по времени Астаны). Эпицентр толчков располагался в Мраморном море на глубине девяти километров. О жертвах и разрушениях в агентстве не упомянули.

Телеканал HaberTurk сообщает, что землетрясение ощутили в Стамбуле и близлежащих регионах. Люди в страхе покинули дома и офисы, опасаясь более сильных толчков.

В начале февраля в 11 провинциях Турции и на севере Сирии произошла серия разрушительных землетрясений, в результате которых погибли свыше 50 тыс. человек.

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