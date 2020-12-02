В Акмолинской области пандемия не стала препятствием для развития обрабатывающего сектора

Ряд предприятий химической, фармацевтической, легкой промышленности и машиностроения (в частности, производители стационарных и мобильных аппаратов ИВЛ) диверсифицировал производство, ориентировавшись на выпуск дезсредств, медикаментов, средств индивидуальной защиты за счет высокого спроса.

Распространение коронавирусной инфекции негативно отразилось на секторе услуг. Но при этом часть отраслей обрабатывающего сектора получила развитие, передает управление внутренней политики, передает zakon.kz.

Ряд предприятий химической, фармацевтической, легкой промышленности и машиностроения (в частности, производители стационарных и мобильных аппаратов ИВЛ) диверсифицировал производство, ориентировавшись на выпуск дезсредств, медикаментов, средств индивидуальной защиты за счет высокого спроса.

Швейными предприятиями и ателье области осуществляется пошив масок, массовый выпуск которых наладило и АО "Тыныс", изготавливая до 25 тысяч в сутки. С марта 2020 года суммарный объем производства защитных масок составил более 1,8 млн. штук.

Закрытие границ странами, специализирующимися на производстве элементов одежды, обуви и текстильных изделий, открыло новые возможности для региональных компаний легкой промышленности - ТОО "Обувная фабрика "Самхат", ТОО "ТП "Арман". С начала 2020 года производство кожаной обуви увеличилось в более 6 раз, текстильных изделий на более 60%.

В химической промышленности налажено производство дезинфицирующих средств пятью предприятиями области - ТОО "Завод бытовой химии", ТОО "Гала Косметик и К", ТОО "Ардагер М Company", ТОО "Баур-Бек-Нур", АО "Кокшетауские минеральные воды". С 19 марта совокупный объем производства антисептика составил более 725,1 тыс. литров.

Напомним, что производство аппаратов ИВЛ налажено на АО "Тыныс". Месячная мощность производства - до 500 ед.

Во время действия карантинных мер возросла потребность в услугах электронной торговли. За 2019 год объем розничной, оптовой торговли и реализации услуг через Интернет по области составил 3,4 млрд. тенге, исполнено свыше 82 тысяч заказов. А за последние три года объем электронной торговли возрос в 3,7 раза.

К слову, в этом году в области запущен единый онлайн-сервис help24.kz, который объединяет 81 компанию по доставке товаров и оказанию услуг через интернет, в том числе 36 служб доставки готовой еды и продуктов, 31 - товаров из торговых центров, пять - аптек, девять - служб такси. Установлено около пяти тысяч POS-терминалов в 4058 торговых точках и предприятиях сервиса.

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