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В Акмолинской области пандемия не стала препятствием для развития обрабатывающего сектора

Ряд предприятий химической, фармацевтической, легкой промышленности и машиностроения (в частности, производители стационарных и мобильных аппаратов ИВЛ) диверсифицировал производство, ориентировавшись на выпуск дезсредств, медикаментов, средств индивидуальной защиты за счет высокого спроса.

Фото : пресс-служба2 декабря 2020, 20:41

Распространение коронавирусной инфекции негативно отразилось на секторе услуг. Но при этом часть отраслей обрабатывающего сектора получила развитие, передает управление внутренней политики, передает zakon.kz.

Ряд предприятий химической, фармацевтической, легкой промышленности и машиностроения (в частности, производители стационарных и мобильных аппаратов ИВЛ) диверсифицировал производство, ориентировавшись на выпуск дезсредств, медикаментов, средств индивидуальной защиты за счет высокого спроса.

Швейными предприятиями и ателье области осуществляется пошив масок, массовый выпуск которых наладило и АО "Тыныс", изготавливая до 25 тысяч в сутки. С марта 2020 года суммарный объем производства защитных масок составил более 1,8 млн. штук.

Закрытие границ странами, специализирующимися на производстве элементов одежды, обуви и текстильных изделий, открыло новые возможности для региональных компаний легкой промышленности - ТОО "Обувная фабрика "Самхат", ТОО "ТП "Арман". С начала 2020 года производство кожаной обуви увеличилось в более 6 раз, текстильных изделий на более 60%.

В химической промышленности налажено производство дезинфицирующих средств пятью предприятиями области - ТОО "Завод бытовой химии", ТОО "Гала Косметик и К", ТОО "Ардагер М Company", ТОО "Баур-Бек-Нур", АО "Кокшетауские минеральные воды". С 19 марта совокупный объем производства антисептика составил более 725,1 тыс. литров.

Напомним, что производство аппаратов ИВЛ налажено на АО "Тыныс". Месячная мощность производства - до 500 ед.

Во время действия карантинных мер возросла потребность в услугах электронной торговли. За 2019 год объем розничной, оптовой торговли и реализации услуг через Интернет по области составил 3,4 млрд. тенге, исполнено свыше 82 тысяч заказов. А за последние три года объем электронной торговли возрос в 3,7 раза.

К слову, в этом году в области запущен единый онлайн-сервис help24.kz, который объединяет 81 компанию по доставке товаров и оказанию услуг через интернет, в том числе 36 служб доставки готовой еды и продуктов, 31 - товаров из торговых центров, пять - аптек, девять - служб такси. Установлено около пяти тысяч POS-терминалов в 4058 торговых точках и предприятиях сервиса.


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