Олжас Бектенов оценил развитие промышленности Абайской области

Весь ассортимент пользуется широким спросом среди казахстанских производителей продуктов питания, а также экспортируется в соседние страны.

Премьер-министр ознакомился с продукцией местных производителей, обеспечивающих продовольственную безопасность региона и республики в целом. Абайская область в полном объеме покрывает собственные потребности в овощах, муке, макаронной и мясной продукции (по говядине – на 229%, по мясу птицы – на 151%). В прошлом году регион на 3% увеличил производство мяса (до 83,8 тыс. тонн) и молочной продукции – на 2,4% (289,6 тыс. тонн).

Фото: primeminister.kz

Кроме того, глава правительства посетил ТОО "ПК "Цементный завод Семей", построенный в 1958 году. С 2016-го года предприятием взят курс на полную модернизацию. Приобретен собственный парк вагонов, введены новые линии по увеличению производственных мощностей, реализованы экологические проекты по замене электрофильтров двух печей на современное высокоэффективное пылеулавливающее оборудование. Мощность завода составляет 1150 тыс. тонн цемента в год. Продукция реализуется на казахстанском рынке и экспортируется за рубеж.

"Мы делаем акцент на производстве товаров среднего и высокого передела. Но при этом не должны забывать про предприятия, которые обеспечивают нас базовыми материалами, такими как цемент, бетонные и железобетонные изделия, которые используются повсеместно. В текущем году перед Правительством поставлена задача по строительству рекордных 18 млн кв. м жилья. Это приведет к росту спроса на строительные материалы. "Цементный завод Семей" является одним из системообразующих предприятий и ответственным представителем бизнеса, оказывающим социальную помощь городу. Со стороны правительства будут обеспечены все необходимые меры поддержки таким предприятиям", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил машиностроительный завод ТОО "СемАЗ" и Семипалатинский машиностроительный завод. Главе правительства доложили о текущей деятельности и дальнейших планах по развитию технологических линий предприятий.





Ранее Бектенов в ВКО ознакомился с работой уникального завода по производству медтехники.