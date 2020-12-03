От коронавируса умер экс-президент Франции

Скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, ему было 94 года.

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (занимал пост в 1974-1981 годах) умер в возрасте 94 лет в среду, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в среду сообщили в агентстве France-Presse по ссылкой на окружение политика.

Причиной его смерти стало заболевание COVID-19, сообщили агентству его родственники.

Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря в своем семейном доме в департаменте Луар и Шер. Смерть произошла в результате резкого ухудшения состояния его здоровья, он умер от COVID-19, - говорится в заявлении семьи политика.

В нем сообщается, что "в соответствии с волей Валери Жискар д'Эстена, его похороны пройдут в ограниченном семейном кругу".

Жискар д'Эстен прожил дольше всех из двадцати президентов Французской Республики. Он же провел больше всех времени в отставке: 39 лет.

Соотечественники называли его просто "Экс" и понимали, о ком речь. С коротким перерывом (Франсуа Миттеран покинул пост по состоянию здоровья и прожил после этого около восьми месяцев) Жискар д'Эстен с 1981 по 2007 год оставался единственным бывшим президентом Франции.

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