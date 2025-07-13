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Мир

В Лондоне умер экс-президент Нигерии

умер бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 00:26 Фото: wikipedia/Мухаммаду Бухари
В возрасте 82 лет в лондонской больнице скончался бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари, сообщает Zakon.kz.

Об этом в социальной сети X (бывшая Twitter) написал пресс-секретарь бывшего лидера страны Гарба Шеху.

"Семья бывшего президента Мухаммаду Бухари объявила о его смерти", – говорится в сообщении.

Мухаммаду Бухари занимал пост президента Нигерии с 2015 по 2023 годы. Как отмечает портал GhanaWeb, последние несколько лет его правления были омрачены болезнями, что привело к его отсутствию в стране в связи с частыми и продолжительными поездками в Великобританию на лечение.

Ранее сообщалось, что умер казахстанский журналист Диас Ахметшарип.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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