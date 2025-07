В Лондоне умер экс-президент Нигерии

Об этом в социальной сети X (бывшая Twitter) написал пресс-секретарь бывшего лидера страны Гарба Шеху.

Мухаммаду Бухари занимал пост президента Нигерии с 2015 по 2023 годы. Как отмечает портал GhanaWeb, последние несколько лет его правления были омрачены болезнями, что привело к его отсутствию в стране в связи с частыми и продолжительными поездками в Великобританию на лечение.

INNA LILLAHI WA INNA ILAIHIRRAJIUUN.



The family of the former president has announced the passing on of the former president, Muhammadu Buhari, this afternoon in a clinic in London.

May Allah accept him in Aljannatul Firdaus, Amin. pic.twitter.com/Dv0IfgzWAc