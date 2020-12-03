Жена Кайрата Нуртаса лидирует в конкурсе "Миссис Вселенная"

На момент выпуска публикации - 3 декабря, Жулдыз Абдукаримова набрала 29 516 голосов, что значительно больше, чем у остальных 83-х участниц.

На третий день онлайн голосования за участниц конкурса "Миссис Вселенная-2020" в лидеры вышла жена Кайрата Нуртаса, решившая побороться за этот титул, передает zakon.kz.

Голосование стартовало 1 декабря, на момент выпуска публикации - 3 декабря, Жулдыз Абдукаримова набрала 29 516 голосов, что больше, чем у остальных 83-х участниц. В ее анкете, к слову, указан титул: "Mrs Kazakhstan". Правда, в биографии актрисы нет упоминаний о завоевании этого титула.

Казахстан в этом конкурсе представляет еще одна наша соотечественница - 32-летняя Аяна Султанбекова. За нее отдали (на момент выхода статьи) 780 голосов.

Стоит отметить, что голосование платное и стоит 5 долларов.

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