Флаг Казахстана разрешили вешать на балконах

Теперь его можно размещать на зданиях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий.

Премьер-министр РК Аскар Мамин 27 ноября подписал поправки в постановление Правительства РК от 2 октября 2007 года "Об утверждении Правил использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан", разрешающие вешать государственный флаг на фасады зданий, передает zakon.kz.

Согласно постановлению, в Правилах первый абзац в пункте 4 изложен в следующей редакции:

Государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан.

Ранее с предложением пересмотреть правила использования госсимволов, в частности флагов, выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанцев штрафовали за вывешивание флагов на своих балконах. Особенно запомнился случай, произошедший в 2015 году, когда астанчанина оштрафовали почти на 400 тыс. тенге за то, что повесил на своем балконе флаг Казахстана в поддержку Геннадия Головкина. Общественность встала на защиту мужчины. И в конечном итоге штраф отменили.

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