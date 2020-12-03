Изменились правила выдачи паспортов граждан РК и проездных документов для иностранцев

Проездной документ заполняется на казахском и английском языках.

Постановлением Правительства Казахстана от 25 ноября 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и удостоверения беженца, передает zakon.kz.

В частности, изменения коснулись порядка оформления и выдачи проездного документа для иностранцев.

Он выдается: лицам, которым присвоен статус беженца, для передвижения за пределами территории Республики Казахстан; а также иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим реадмиссии или выдворению с территории РК в случае утраты в период пребывания в Республике Казахстан заграничного паспорта или истечения срока действия заграничного паспорта, для выезда из Республики Казахстан.

Проездной документ выдается уполномоченным государственным органом по месту учета лица в срок не позднее 17 рабочих дней со дня подачи заявки на получение документа и вручается лично владельцу или его законному представителю.

Для оформления проездного документа иностранцами и лицами без гражданства лично (за детей и граждан, признанных судом недееспособными, -их законные представители (родители, опекуны, попечители) с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство) в уполномоченный государственный орган представляются один из следующих документов:

- актовая запись о рождении (при документировании реадмисируемых лиц);

- свидетельство о рождении (при получении проездного документа беженцами, не достигшими 16 лет, или реадмиссируемых лиц);

- удостоверение лица без гражданства;

- заграничный паспорт;

- удостоверение беженца.

Как отмечается, проездной документ заполняется на казахском и английском языках.

Проездной документ выдается сроком действия на один год, при этом для беженцев срок действия проездного документа не должен превышать срока действия удостоверения беженца.

Для замены проездного документа в связи с утратой беженцем в уполномоченный государственный орган дополнительно представляется письменное заявление о восстановлении проездного документа с указанием обстоятельств утраты.

Для внесения изменений в проездной документ, связанных с изменением установочных данных, пола, беженцем дополнительно представляется документ, подтверждающий обоснованность обращения.

Кроме того, внесены изменения, касающиеся замены паспортов и удостоверений граждан РК.

Так, говорится, что заменить документы гражданам РК можно в случаях утраты, непригодности их для дальнейшего использования, необходимости внесения изменений, связанных с идентификацией личности, а также в связи с переменой, изменением установочных данных, видоизменением документов согласно новой технологии их изготовления. Для этого обращаются в уполномоченный государственный орган для получения новых документов по месту постоянной регистрации, а также фактического пребывания.

Также новые документы выдаются при перемене фамилии по заключению (расторжению) брака, видоизменения документов согласно новой технологии их изготовления, получения паспорта гражданина РК впервые на основании удостоверения личности гражданина республики, получения паспорта или удостоверения личности гражданина РК впервые несовершеннолетними детьми на основании свидетельства о рождении.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, а также беженцы в случаях утраты документов, удостоверяющих личность, непригодности их для дальнейшего использования, необходимости внесения изменений, связанных с идентификацией личности, невозможности идентификации данных, а также в связи с переменой, изменением установочных данных обращаются по месту постоянной регистрации (для беженцев - по месту временной регистрации) в уполномоченный государственный орган для получения новых документов.

При этом до получения новых документов, удостоверяющих личность, прежние документы не изымаются, за исключением документов, непригодных к дальнейшему использованию, в связи с порчей, невозможностью идентификации личности.

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