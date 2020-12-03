Двое суток искали пропавших воспитанниц детдома в Павлодаре

Девочки самовольно покинули территорию детской деревни.

Несовершеннолетние воспитанницы детской деревни семейного типа г. Павлодара пропали 1 декабря. Их поиском занимались полицейские, сотрудники детской деревни и команда добровольцев, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции, воспитанницы павлодарской детской деревни семейного типа 15-летняя А. С. и 16-летняя Ю. П. 1 декабря самовольно покинули территорию, и ушли в неизвестном направлении.

В тот же день ближе к полуночи об этом было сообщено полиции и правоохранители стали проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетних. Были отработаны близлежащие дворы и дома, районы вокзалов, места массового скопления молодежи, а также круг общения девочек.

Их розыском занимались не только полицейские, но и сотрудники детской деревни семейного типа, и большая команда добровольцев.

Подростков искали больше суток, и нашли ближе к ночи. По словам руководителя общественного объединения "Поисковики г. Павлодара Vita" Екатерины Кудрявцевой, все это время они находились у родственницы одной из них.

О причинах, толкнувших девочек на такой поступок, пока ничего не сообщается.

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