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Происшествия

17 дней поисков: полиция Алматы нашла сбежавших из детдома девочек

полицейские нашли пропавших девочек, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 21:57 Фото: Zakon.kz
Сотрудниками криминальной полиции Алматы найдены две несовершеннолетние воспитанницы одного из детских учреждений города, которые накануне самовольно покинули место проживания, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий девушки были обнаружены на территории Алматинской области.

"В настоящее время обе доставлены в Управление полиции Бостандыкского района для выяснения всех обстоятельств ухода. Обеспечение безопасности несовершеннолетних остается приоритетным направлением в работе полиции". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Ранее сообщалось, что из детского дома №1 Алматы сбежали две воспитанницы. Кристина Белгородская и Маргарита Черепанова ушли из учреждения утром 18 июля.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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