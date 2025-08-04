17 дней поисков: полиция Алматы нашла сбежавших из детдома девочек
Фото: Zakon.kz
Сотрудниками криминальной полиции Алматы найдены две несовершеннолетние воспитанницы одного из детских учреждений города, которые накануне самовольно покинули место проживания, сообщает Zakon.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий девушки были обнаружены на территории Алматинской области.
"В настоящее время обе доставлены в Управление полиции Бостандыкского района для выяснения всех обстоятельств ухода. Обеспечение безопасности несовершеннолетних остается приоритетным направлением в работе полиции". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Ранее сообщалось, что из детского дома №1 Алматы сбежали две воспитанницы. Кристина Белгородская и Маргарита Черепанова ушли из учреждения утром 18 июля.
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