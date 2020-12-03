Смерть ребенка на детской площадке – казахстанцы делятся видео

В распространяемых в сети сообщениях, утверждается, что в Алматы один из братьев убил другого палкой.

В казахстанских соцсетях рассылают видео, где медики бригады скорой на носилках уносят ребенка с детской площадки. В рассылке говорится, что это произошло в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Как пишет Stopfake.kz, к ним в редакцию обратился читатель с просьбой проверить видео. В распространяемых в сети сообщениях, утверждается, что в Алматы один из братьев убил другого палкой.

Но эти кадры не имеют к Алматы никакого отношения. Трагедия произошла в Москве в конце ноября текущего года. Два мальчика действительно гуляли на детской площадке, внезапно один из них упал и скончался на месте. Тогда же появилась версия про удар палкой по голове.

Записи с камеры видеонаблюдения, рядом с детской площадки, эту версию не подтвердили. На кадрах видно, как 10-летний мальчик схватился за голову и резко остановился. Его походка стала нетвердой, он смог сделать еще несколько шагов, а затем упал. Врачи пытались реанимировать ребенка около 30 минут, а затем отвезли в больницу. Вскоре мальчик скончался, несмотря на усилия медиков.

Позже медики сообщили, что он скончался в результате болезни сосудов головного мозга.

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