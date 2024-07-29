Женщина ударила чужого ребенка на детской площадке в Актау

В Казнете распространяется видео, на котором женщина бьет ребенка на детской площадке в Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 июля пишет lada.kz. На кадрах видно, как женщина подходит и бьет по лицу мальчика, который сидит на качелях. Далее она грубо его хватает и подводит к другой девочке, которая толкает мальчика.

В департаменте полиции региона этот факт подтвердили изданию.





"Личность женщины установлена. Ее привлекли к ответственности по факту приставания в общественных местах", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Актау пассажир ударил водителя маршрутного автобуса.