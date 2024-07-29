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Женщина ударила чужого ребенка на детской площадке в Актау

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 19:14 Фото: freepik
В Казнете распространяется видео, на котором женщина бьет ребенка на детской площадке в Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 июля пишет lada.kz. На кадрах видно, как женщина подходит и бьет по лицу мальчика, который сидит на качелях. Далее она грубо его хватает и подводит к другой девочке, которая толкает мальчика. 

В департаменте полиции региона этот факт подтвердили изданию.


"Личность женщины установлена. Ее привлекли к ответственности по факту приставания в общественных местах", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Актау пассажир ударил водителя маршрутного автобуса. 

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Диана Абдуллаева
Актау 2024 год
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