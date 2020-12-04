Городские школы республики перешли на новый формат финансирования

С 2013 по 2019 годы была проведена апробация подушевого нормативного финансирования.

Ежегодно согласно данным местных исполнительных органов государственным школам выделялось 19,9 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

Несмотря на такой объем финансирования, сохранялись такие проблемы как слабая материально-техническая база, недофинансирование средств, аварийные школы, отсутствие водоснабжения, столовой, слабый интернет и т.д.

В целях устранения этих проблем было предложено разработать новый механизм финансирования образования, в частности – внедрение принципа подушевого финансирования.

С 2013 по 2019 годы была проведена апробация подушевого нормативного финансирования, на которую было выделено 50,6 млрд тенге, где из них 23,45 млрд тенге выделено из республиканского бюджета.

Данная апробация показала следующие положительные результаты:

- установлено равномерное финансовое обеспечение школ в расчете на 1-го ученика;

- бюджет многих школ увеличился, что позволило за счет дополнительного объема финансирования укрепить учебно-материальную базу школ;

- у педагогов появилась дополнительная мотивация к повышению достижений учащихся, благодаря тому, что подушевым нормативом предусмотрен фонд стимулирования;

- увеличилось количество школ, создавших условия для инклюзивного образования, поскольку для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрен отдельный норматив;

- значительно снизились поборы с родителей и педагогов.

С сентября текущего года осуществлен полный переход 1 585 государственных городских школ республики на подушевое нормативное финансирование.

В целом, на эти цели в государственном бюджете предусмотрено 331,0 млрд тенге, из которых порядка 29 млрд. тенге выделено из республиканского бюджета, соответственно бюджет городских школ вырос в среднем на 20%.

В процессе освоения средств, осуществлен закуп более 23 тысяч компьютеров, 3 тысяч планшетов, 18 тысяч школьной мебели, 245 учебных кабинетов и проведено 437 ремонтных работ за счет средств подушевого финансирования.

Таким образом, результаты, полученные в ходе внедрения подушевого нормативного финансирования доказывают эффективность выбранного направления в развитии финансовой системы в сфере среднего образования.

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