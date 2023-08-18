В каких вузах внедрили подушевое финансирование
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования приказом от 8 августа 2023 года утвердил Перечень типов и видов организаций высшего и (или) послевузовского образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование, сообщает Zakon.kz.
В перечень вошли организации высшего и (или) послевузовского образования:
- институт;
- университет;
- академия.
При этом исключение составляют медицинские, военные, специальные учебные заведения, организации образования в области культуры, физической культуры и спорта, а также Академия государственного управления при Президенте РК, Академии правосудия при Верховном суде РК.
Приказ вводится в действие 28 августа 2023 года.
Ранее аналогичный перечень утверждало министерство образования и науки. В него помимо вузов были включены также детские сады и ясли, школы и колледжи.
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