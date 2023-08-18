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Законодательство РК

В каких вузах внедрили подушевое финансирование

Перечень типов и видов организаций высшего и (или) послевузовского образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование утвердили в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования приказом от 8 августа 2023 года утвердил Перечень типов и видов организаций высшего и (или) послевузовского образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли организации высшего и (или) послевузовского образования:

  • институт;
  • университет;
  • академия.

При этом исключение составляют медицинские, военные, специальные учебные заведения, организации образования в области культуры, физической культуры и спорта, а также Академия государственного управления при Президенте РК, Академии правосудия при Верховном суде РК.

Приказ вводится в действие 28 августа 2023 года.

Ранее аналогичный перечень утверждало министерство образования и науки. В него помимо вузов были включены также детские сады и ясли, школы и колледжи.

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Элина Черногрицкая
Министерство науки и высшего образования РК Законодательство Казахстан
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